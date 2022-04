Wacker-Profis stellen Klub ein letztes Ultimatum

Erst am Mittwoch verweigerte die Bundesliga dem Club die Lizenz für die Saison 2022/23 in erster Instanz. „Werden die Gehälter und Rechnungen nicht beglichen, könnten die Spieler aus ihren Verträgen austreten“, sagte Gewerkschafter Oliver Prudlo der APA. Die Spieler könnten dann ablösefrei den Arbeitgeber wechseln. Es gehe um die April-Gehälter, die Anfang des Monats hätten ausbezahlt werden sollen. Er vertrete dabei fast alle Spieler des Kaders, so der ehemalige Profi und mehrfache Meister mit dem FC Tirol.