Angeklagte ließ Hotel Tierarztrechnungen zahlen

In Anlehnung an „Don Quijote“ vermittelte auch die Angeklagte am Dienstag im Prozess den Eindruck eines Ritters von trauriger Gestalt. Denn wie ihr männliches Pendant konnte auch sie irgendwann Wahrheit und Fiktion nicht mehr unterscheiden, was zur Folge hatte, dass auch sie gegen Windmühlen kämpfte. In ihrem Fall finanzielle. Der Unterschied: Im Roman von Miguel de Cervantes hatte Don Quijote nie einen Arbeitgeber betrogen noch Arztrechnungen für seinen klapprigen Gaul „Rosinante“ mit gestohlenem Geld bezahlt. Weshalb er sich, im Gegensatz zu der einstigen Direktionsassistentin des besagten Hotels, auch nie wegen Veruntreuung und Diebstahls bei Gericht verantworten musste.