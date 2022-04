Dornbirner schrieb mit Waldviertel Clubgeschichte

Große Emotionen brachen bei den Volleyballern von Union Waldviertel am Sonntagabend in der JUFA-Arena in Bleiburg hervor. Denn im dritten Anlauf und erstmals in der Vereinsgeschichte konnten die Nordmänner den Meistertitel der Austrian Volley League gewinnen. Und auch hinter den Vorarlberger Teams liegt ein ereignisreiches (Cup-)Wochenende.