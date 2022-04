„Zahle jetzt genug ins System ein“

Das frustrierte Thomas F. , wie er heute sagt, er schrieb in einem Bewerbungsschreiben an eine Firma „…ich bewerbe mich hiermit, da es meine Pflicht ist, bei Ihnen“. Es kam wie es kommen musste: Das AMS strich dem jungen Mann zwei Monate lang das Arbeitslosengeld. Seine Antwort: Er legte Beschwerde ein, woraufhin ihm das Geld weiterhin ausbezahlt wurde. Hinzu kam, dass Max F. schon eine Zusage bei einem Maklerbüro hatte, den Job aber aufgrund der Sperre durch das AMS erst zwei Monate später antreten konnte. Was ihn nur noch mehr in finanzielle Schwierigkeiten brachte. Mittlerweile ist Herr F. erfolgreicher Immobilienmakler und ist voll im Berufufsleben. Doch jetzt fordert das AMS die 1600 Euro für die zwei gesperrten Monate zurück.