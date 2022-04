Ukrainer: Parken und Öffis derzeit noch gratis

Dauerparker in der Kritik

Aufregung gab es jedoch bezüglich Parken und Öffis. Zur Erinnerung: In Wien dürfen ukrainische Flüchtlinge derzeit kostenlos parken und die Wiener Linien nutzen. Doch vor allem das Parken sorgt seither für Kritik. Wie berichtet, stoßen sich zahlreiche Wiener an blockierten Behinderten- und Anrainerstellplätzen durch ukrainische Dauerparker.