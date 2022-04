Streit um Baugrund in Polling droht zu eskalieren

Gemeine klagte: Besitz sei verschwiegen worden

Was ist passiert: Die Gemeinde hat Mario Greil geklagt, weil sie das Grundstück zurückhaben will. Die Begründung: Der Antragsteller habe verschwiegen, dass seine damalige Lebensgefährtin und jetzige Frau in Thaur bereits ein Grundstück besitzt. Dahinter steckt das berechtigte Bestreben von Gemeinden, günstige Baugründe jenen zu überlassen, die es wirklich brauchen. Mit 60.000 € für 400 Quadratmeter gehört besagtes Areal eindeutig in die Kategorie günstig.