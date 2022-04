Unsere Florianis bekommen jetzt süße Unterstützung

In der kommenden Einkaufswoche können Kunden in den Konditoreien der BILLA-Plus-Märkte in ganz Österreich feinste Floriani-Sacherwürfel – von deren eigenen Konditoren hergestellt und mit dem Feuerwehr-Logo geschmückt – um 2,99 Euro pro Stück erwerben. Der gesamte Verkaufserlös wird dann von der Handelskette um eine entsprechende Summe erhöht und am kommenden Florianitag, dem 4. Mai, an den Bundesfeuerwehrverband sowie an alle Landesverbände übergeben.