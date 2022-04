Wiener Traditionsheurige erstrahlt in neuem Glanz

Der Mayer am Pfarrplatz: Bereits seit 1683 verwöhnt das Urgestein mit besten Weinen, regionaler Küche und gemütlicher Atmosphäre. Unter Erhalt dieser Facetten wurde der geschichtsträchtige Heurige in Wien-Heiligenstadt behutsam umgebaut und erstrahlt nun in frischem Glanz mit neu interpretierten Räumlichkeiten.