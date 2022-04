Industriellen-Präsident: „Mehr Netto vom Brutto“

Dazu gebe es mehrere Hebel, so Knill in der TV-Diskussion des „Club 3“ von „Kronen Zeitung“, „Kurier“ und „profil“. Gerade werde geprüft, wie das beschlossene Energiekosten-Ausgleichspaket von vier Milliarden Euro tatsächlich bereits die Familien und Betriebe entlastet. Zweitens drängt Knill auf eine Lohnsteuer-Bremse durch Abschaffung der „kalten Progression“ durch automatische Anpassung der Steuerstufen an die Inflation.