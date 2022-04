Gute Bus-Anbindung nur für ausgewählte Badegäste

Während alles teurer wird, muss bald auch für das Parken beim Freibad „Lepi“ bezahlt werden. Das hat die Stadtpolitik bei den Budgetverhandlungen für 2022 so beschlossen. Über andere Anfahrtsmöglichkeiten hat aber offenbar niemand nachgedacht. Denn seit fünf Jahren gibt es zwar eine Buslinie zum Bad, die fährt aber sehr unregelmäßig. In den Sommerferien etwa nur alle 20 Minuten, an Sonntagen nur im Halbstundentakt.