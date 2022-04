33 Jahre Politik: Wie ein Fels in der Brandung

1974 kam der gebürtige Zammer nach Innsbruck. In der Altstadt eröffnete er das Reisebüro F&F – „Jedem seine Reise“. Die Altstadtwirtschaft war wenig begeistert. „Diese war damals eine geschlossene Gesellschaft. Wer kein Altstadtler war, hatte nichts zu melden“, sagt Federspiel. Telefonanschluss gab’s keinen, Wirbel gemacht hat er trotzdem. Zum Beispiel mit Auftritten in Radiosendungen in Italien, oder mit einem riesigen Edelweiß aus Blumen. Das Geschäft begann zu florieren, weil Federspiel überall selbst Hand anlegte, zum Beispiel auch in der Geldwechselstube: „Der Gerhard Fritz (Anm.: Grüne) am Bahnhof und ich in der Altstadt waren die einzigen in Innsbruck. Ich verdiente an einem Wochenende 4000 Schilling (umgerechnet 290 Euro), damals eine Menge.“