Ronaldo dankt Liverpool-Fans für Anteilnahme

Normalerweise sind die „Red Devils“ und die „Reds“ erbitterte Rivalen. Bei dem wichtigen Spiel der beiden Premier-League-Teams am Dienstag, das ManUnited mit 0:4 verlor, hatten der Betreuerstab und die Fans von Liverpool aber eine Minute lang für Ronaldo geklatscht. Die Aktion fand in der siebenten Minute statt - in Anspielung an Ronaldos Trikotnummer sieben. Dazu wurde in der Fankurve die Vereinshymne „You‘ll Never Walk Alone“ gesungen.