Ronaldo und Georgina verlieren Sohn bei Geburt

„Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres Babys. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann. Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben. Wir möchten uns bei den Ärzten und Krankenschwestern für die gute Betreuung und Unterstützung bedanken. Wir sind am Boden zerstört und bitten darum, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden. Unser kleiner Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben“, schreibt Ronaldo in seinem traurigen Posting.