Klopp zu Ronaldo-Aktion: „War Moment des Spiels“

Der Deutsche betonte, dass sich in Manchester viel ändern müsse, wenn man Liverpool einholen will. „Man muss einfach akzeptieren, dass sie sechs Jahre Vorsprung haben. Als Jürgen Klopp gekommen ist und all die Veränderungen gemacht wurden, das hat den Club - und auch die Stadt - auf ein ganz neues Level gehoben. Das muss hier auch passieren in den kommenden Transferfenstern“, mahnte Rangnick, dessen Tätigkeit als Interimstrainer nach der Saison endet. Neuer „Manager“, wie es in England heißt, wird laut übereinstimmenden Medienberichten der Niederländer Erik Ten Hag. Aktuell ist er noch bei Ajax Amsterdam beschäftigt.