Ronaldo trauert: Rührende Worte von Schwester

Mit einem traurigen Posting ging Cristiano Ronaldo am Montagabend an die Öffentlichkeit. „Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres Babys. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann. Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben“, so der Manchester-United-Kicker.