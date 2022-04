Nach Gänsehaut-Aktion: So reagiert Ronaldos Clan!

Nichts wird Schmerz und Trauer um ihren totgeborenen Sohn jemals völlig verschwinden lassen - und doch dürfen sich Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez des Mitgefühls aus der ganzen-Fußball-Szene gewiss sein! Wie etwa in Form einer Gänsehaut-Aktion der Liverpool-Fans, die dem Star ihres Erzrivalen Manchester United am Dienstag auf atemberaubende Art und Weise beigestanden waren. Derart atemberaubend, dass sich am Tag darauf sogar die Schwestern von CR7 gerührt zu Wort meldeten ...