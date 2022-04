Schusswaffen: Häufigste Todesursache für US-Kinder

Durch Verkehrsunfälle kamen laut Forschenden der University of Michigan im selben Jahr dagegen etwa 3900 Kinder und Jugendliche ums Leben. Dritthäufigste Todesursache waren Vergiftungen und Überdosierungen mit Drogen: Mehr als 1700 Todesfälle gab es hierdurch unter jungen Menschen - das entsprach einem Zuwachs um mehr als 83 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die Wissenschaftler im „New England Journal of Medicine“.