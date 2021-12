13-Jähriger erschoss in USA aus Versehen Schwester

Der Vorfall soll ich im Haus der Familie in Douglasville ereignet haben. „Dieser 13 Jahre alte Bub stellt Waffen her, halbautomatische Waffen, und verkauft diese Waffen auf der Straße“, sagte Pounds. „Er hat auf die Leute geschossen, die ihm die Waffe abgenommen haben. Aber stattdessen erschoss er seine Schwester“, schilderte der sichtlich erschütterte Sheriff den Vorfall, der sich bereits am vergangenen Wochenende ereignet hat. Der 13-Jährige habe die Tat zugegeben. Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt.