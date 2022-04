Johnny Depp: Emotionale Aussage im Zeugenstand

Kaum war er im schwarzen Anzug mit zum Pferdeschwanz zurückgebundenen Haar in den Zeugenstand getreten, kam der „Pirat der Karibik“ direkt zur Sache. Zu den Vorwürfen von Heard, er habe sie in der Ehe körperlich misshandelt, sagte er: „Es ist bei uns nie so weit gekommen, dass ich Miss Heard in irgendeine Art und Weise geschlagen habe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Frau geschlagen!“