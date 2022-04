Nitschs letztes Mal in Salzburg

Eine Schlange von dutzenden Menschen versammelte sich noch im vergangenen Juli vor der Galerie Frey in Salzburg. Hermann Nitsch war persönlich zur Ausstellung neuer und ausgewählter Werke in die Stadt gereist. Es war sein letzter offizieller Auftritt in der Mozartstadt – die er im Laufe seiner Karriere mitgeprägt hatte.