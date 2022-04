Mülltonnenbrand: Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Der Brand brach gegen 17.45 in einer Mülltonne bei einem Bürogebäude in der Höttinger Au aus. Als die Berufsfeuerwehr und die Polizei dort eintrafen, stand der Container bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen zu löschen, ehe dieses auf das Bürogebäude übergreifen konnte. Laut „Krone“-Informationen befand sich außerdem ein Stickstofftank in der Nähe, welcher ebenfalls nicht beschädigt wurde.