20 Euro! Salzburg trifft der Schnitzel-Hammer

Fette und Speiseöle sind an Benzinpreise gekoppelt

Der Chef des Traditionsgasthauses hat wie seine Gastro-Kollegen keine andere Wahl. „Uns galoppieren die Preise völlig davon“, sagt etwa Ernst Pühringer, der Salzburger Wirtesprecher. Jene Teuerung, die gerade in die Preise eingearbeitet ist, dürfte erst der Anfang einer Reihe notwendiger Preis-Adaptionen sein. Im Vergleich zum März des Vorjahres sind diverse Grundnahrungsmittel wie Butter und Mehl schon um mehr als 40 Prozent gestiegen. Jetzt kommt aber erst der Krieg in der Ukraine dazu, hat sich nicht nur die Lage am Energie-Sektor weiter zugespitzt, sondern auch jene etwa am Weizen-Markt. Die Ukraine ist bekanntlich Europas Kornkammer. Wie und ob Getreide heuer überhaupt seinen Weg in den Westen findet, steht in den Sternen. „Allein das Speiseöl ist seit Anfang des Jahres um zumindest 40 Prozent teurer geworden. Das Problem ist, dass Fette und Speiseöle an den Benzinpreis gekoppelt sind. Aber auch Brösel und Eier etwa haben sich in kurzer Zeit um rund zwölf Prozent verteuert“, führt Pühringer weiter aus.