Jeder muss sich in den Dienst des Teams stellen

Nach dem starken Auftritt in St. Michael, der für den SC Loipersdorf-Kitzladen in der Vorwoche zwar keinen Punkt einbrachte, setzte die sportliche Abteilung der Heimischen auch gegen Kukmirn auf eine kompakte Spielstrategie, um dem Tabellenführer der 1. Klasse Süd alles abzuverlangen.



Der Favorit aus Kukmirn nutze jedoch bereits in der achten Spielminute einen Eigenfehler der Heimischen und versetzte Prenner & Co schon frühzeitig im Spiel einen Dämpfer. Trotz des Rückstandes versuchte die Novakovits-Elf die Räume weiter eng zu halten, schnell zu verschieben und weiterhin kompakt zu stehen. Das gelang auch einigermaßen, ehe kurz vor dem Pausenpfiff ein Stellungsfehler zu einem Elfmeter und zum zwischenzeitlichen 0:2 Halbzeitstand führte.



Novakovits reagierte zur Pause, ließ einen Führungsspieler in der Kabine und stellte um. Seine Truppe hielt im zweiten Spielabschnitt zwar brav dagegen, war am Ende gegen die Qualität, die der Tabellenführer auf den Platz brachte, aber chancenlos und schlitterte in eine 0:4 Niederlage.