Hermann Nitsch gestorben - „Werk wird weiterleben“

Große Betroffenheit in Österreichs Politik, nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass der Aktionskünstler, Maler und Komponist Hermann Nitsch am Ostermontag im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Politikerinnen und Politiker vom Bundespräsidenten abwärts würdigten Nitsch in ersten Reaktionen als einen bedeutenden Künstler, der Großes geschaffen habe.