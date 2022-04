Aktionskünstler Hermann Nitsch gestorben

Mitbegründer des Wiener Aktionismus

In den 60er-Jahren wird er dank der damit zusammenhängenden Aktionen, die zunächst noch mit Farbe, sukzessive aber mit Blut, Eingeweiden und Tierkadavern vonstattengehen, zum Mitbegründer des Wiener Aktionismus - und sieht sich alsbald mit harscher Kritik, Anfeindungen und Inhaftierungen konfrontiert. Doch während die Öffentlichkeit zum Teil mit Unverständnis auf Nitsch reagiert, stellen sich auch erste große Erfolge ein. So nimmt er in der Folge an der documenta in Kassel teil, stellt in New York und London aus und verfolgt weiter konsequent seine Vision des Gesamtkunstwerks.