Verirrte Freundinnen bekamen „Freiflug“ vom Berg

Die beiden 22-jährige Freundinnen waren in Ebensee zu einer Wanderung zum Hochkogelhaus (1558 Meter) aufgebrochen. Dabei gerieten sie in einer Seehöhe von rund 1000 Meter vom markierten Wanderweg ab und verstiegen sich in wegloses Gelände, wo sie nicht mehr weiterkonnten. In der Folge verständigten sie mit dem Handy die Einsatzkräfte, woraufhin eine Mannschaft der Bergrettung Ebensee zu den Verstiegenen aufstieg.