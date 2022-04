Ex-Ski-Star Lindsey Vonn: Neues Familienmitglied

„Es gab ein Loch in unserem Leben mit dem Verlust von Bear und uns fehlte auch ein Beschützer (wie ihr euch vorstellen könnt, sind Leo und Lucy ein bisschen faul)“, gedenkt die vierfache Gesamtweltcupsiegerin zudem an ihren erst im Jänner an Krebs verstorbenen Begleiter Bear. „Nichts wird Bear ersetzen, aber wir haben jetzt wieder einen unglaublichen Beschützer und wir sind so dankbar“, so Vonn weiter.