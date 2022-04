Wienerin (20) von Rosentaler Familie mißhandelt

Am Ostermontag um 13.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in der Gemeinde St. Margareten im Rosental gerufen. Es soll eine Auseinandersetzung im Familienbereich gegeben haben. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 60-jährige Hausbesitzer eine 20-jährige Frau aus Wien mehrmals zu Boden gestoßen hat. Sie wurde dabei nicht verletzt, jedoch gingen ihre Kopfhörer zu Bruch. Als Grund für den Streit gab der Mann an, dass die 20-jährige ihm die Hausschlüssel nicht aushändigen wollte.