Keplerklinikum zahlt Gehälter nicht rechtzeitig

„Technische Probleme bei der April-Gehaltsauszahlung für städtische MitarbeiterInnen des KUK“ lautet der Titel der ausgerechnet am Karfreitag hinausgegangenen Mitteilung von KUK-Geschäftsführer Franz Harnoncourt und der Kollegialen Führung des Universitätsklinikums in Linz. Weiter im Text: „Bei den heute anstehenden Gehaltsauszahlungen für städtische MitarbeiterInnen der KUK ist es bedauerlicherweise zu teilweisen technischen Problemen zwischen der KUK und den auszahlenden Banken gekommen. Die Analyse und Aufklärung erfolgt derzeit in intensiver und kooperativer Abstimmung mit den relevanten Banken.“Das – gerade am ausgabenintensiven Osterwochenende unerfreuliche – Fazit: „Daher kann es leider dazu kommen, dass die Gehaltsauszahlung erst am kommenden Dienstag, 19. 4. 2022 (also heute, Anmerkung der Redaktion), auf Ihrem Konto aufscheint.“