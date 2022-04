Lienzer Kaufmann setzt auf Regionales & Soziales

Marmeladen, Käse und Speck oder Säfte aus Osttirol und Oberkärnten verkauft Mair auf seinen 660 Quadratmetern Verkaufsfläche in Lienz. Mit seinen 17 Mitarbeitern setzt er seit einem Jahr vor allem auf heimische Produkte aus der Region: „Mir war es von Anfang an ein großes Bedürfnis, eine verlässliche Anlaufstelle für ansässige Lieferanten zu sein. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, auf Lokalität und Regionalität zu setzen. Damit unterstützen wir heimische Betriebe.“