„WWE 2K“ steigt nach Auszeit wieder in den Ring

Fazit: Das Gameplay sowie die Präsentation wurden bei „WWE 2K22“ entscheidend modernisiert, gänzlich ausgemerzt wurden die Fehler der Vergangenheit jedoch noch nicht. Zugelegt hat auch der Spielumfang, doch die Spielmodi ergeben ebenso kein durchgehend positives Gesamtbild. Alles in allem feiert die Serie mit „WWE 2K22“ dennoch ein durchaus gelungenes Comeback. Das letzte Wort gehört einer WWE-Ikone: „And that’s the bottom line cause Stone Cold said so!“