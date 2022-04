Frau schickte mehr als 100 Mails an ihren Zahnarzt

Eine in Salzburg lebende Deutsche wird sich am Donnerstag im Landesgericht erklären müssen: Der Vorwurf lautet auf Stalking. Laut Anklage habe sie ihren Zahnarzt mit Anrufen und Mails drangsaliert. Ein anderer Doktor muss am selben Tag wegen Steuerhinterziehung in Millionen-Höhe Rede und Antwort stehen.