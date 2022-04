Burgenland: Türkis und Rot liegen weiter im Clinch

Die ÖVP berichtet von besorgten Bürgern, die sich deswegen an sie gewandt hätten. Die betroffenen Personen wären weder Parteimitglieder noch hätten sie sich für einen Newsletter angemeldet. „Die SPÖ hat offensichtlich eine ,Daten-Affäre‘ produziert und arbeitet damit mit unlauteren Mitteln“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Er fordert eine Offenlegung, wie die SPÖ zu den E-Mail-Adressen gekommen sei. Ebenso will die ÖVP rechtliche Schritte prüfen.