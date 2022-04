Oberösterreich hat neue Idee für mehr Pflegekräfte

Seit dem Start des oberösterreichischen Fachkräftestrategieprozesses Pflege im Februar 2022 haben Fachkräfte und Führungskräfte eine Vielzahl an Maßnahmenvorschlägen eingebracht, die derzeit von Experten und Expertinnen in Arbeitsgruppen aufgearbeitet werden. „In den Rückmeldungen und in den Gesprächen mit den Mitarbeiter/Innen hat sich die Sicherung des Lebensunterhalts während der Ausbildung als eines der wichtigsten Themen herauskristallisiert“, so Sozialandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, ÖVP: „Wir haben uns ein klares Ziel gesetzt: dass wir in diesem Prozess fokussiert vorankommen und mit den Maßnahmen zügig in die Umsetzung gehen. Deshalb haben mein Team und ich mit der Erarbeitung einer Ausbildungsprämie sofort gestartet.“