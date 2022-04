Mehlschwalbe: Der Vogel des Jahres ist bedroht

Jetzt sollten die zierlichen Tiere langsam zurück aus dem Winterquartier kommen und sinnbildlich den Frühling einleiten. Man kann nur an alle appellieren, den entzückenden Vögeln zu helfen. Also: Hände weg von Nestern! Stattdessen sollte man die Schwalben durch Lehmpfützen, aus deren Kügelchen sie professionell wie Architekten ihre Nester (Rauchschwalben in Ställen etc, Mehlschwalben außen an Gebäuden) formen, unterstützen. Vielfalt im Garten führt zu mehr Insekten. Auch künstliche Nester (in der Nähe bestehender Kolonien) werden gerne angenommen; zeitgleich muss man für ein passendes Umfeld mit Nahrungsangebot sorgen.Christa Blümel