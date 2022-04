WM-Play-off: Ukraine am 1. Juni gegen Schottland

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine bestreitet am 1. Juni ihr wegen des russischen Angriffskrieges verschobenes WM-Qualifikationsspiel in Schottland. Das teilten der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag mit. Der Gewinner des Play-off-Halbfinales spielt dann am 5. Juni gegen Österreich-Bezwinger Wales um ein Ticket für die WM-Endrunde im Spätherbst in Katar. Dann stehen alle WM-Teilnehmer aus Europa fest.