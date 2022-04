„Das Kreuz unserer Zeit hat auch Tröstendes“

Wenn sich die Gemeindemitglieder am heutigen Karfreitag auf den Weg nach Bildstein machen, wird nicht nur gebetet. Momente der Besinnung sind vorgesehen und auch Texte, die den Bezug zum Leiden unserer Zeit herstellen: Zum Kreuz, das die Bevölkerung in der Ukraine trägt. Zum Kreuz, unter dem Menschen mit schweren Krankheiten und Zukunftssorgen leiden. Oder auch zum Kreuz, das die Betroffenen der Familientragödie in Schwarzach zu tragen haben.