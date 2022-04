Demonstration gegen Vollspaltenböden in Klagenfurt

Nach dem jüngsten Schweinemastskandal in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bezirk Klagenfurt-Land demonstrierten am Donnerstagvormittag zahlreiche Aktivisten vor der Kärntner Landwirtschaftskammer gegen „vertuschte Tierquälerei“ und „für ein Ende des Schweineleids auf Vollspaltenböden“. Laut Kammer war allerdings am falschen Ort demonstriert worden, bis die Polizei einschritt.