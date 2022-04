Dreister Autodieb in Sautens von Polizei gefasst

Es sollte ein normaler Besichtigungstermin für einen möglichen Autoverkauf werden. Geworden ist es schlussendlich ein dreister Diebstahl. Der Verkäufer bot seinen Pkw auf einer Internetplattform an. Am Mittwochvormittag wurde er von einem vorerst unbekannten Mann kontaktiert. „Dieser zeigte sich interessiert am PKW und sie vereinbarten ein Treffen an der Wohnadresse des Verkäufers in Sautens“, schildern die Ermittler.