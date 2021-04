Floyd-Urteil: „Heute können wir wieder atmen“

Biden: „Großer Schritt nach vorne auf dem Weg zur Gerechtigkeit“

Der amtierende US-Präsident Joe Biden zeigte sich froh über den Schuldspruch. „Wir sind alle so erleichtert“, sagte der Präsident in dem Telefonat, das der Anwalt der Familie Floyd öffentlich machte. „Es ist wirklich wichtig.“ Biden versprach zugleich Maßnahmen im Kampf gegen Polizeigewalt gegen Schwarze. Auf Twitter erklärte Biden, dass dies ein großer Schritt nach vorne auf dem Weg zu Gerechtigkeit in den USA sein könne.