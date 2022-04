Verfolgungsjagd mit getuntem Moped endete in Wiese

„Dass Mopeds so umgebaut werden, dass sie einige Stundenkilometer schneller als erlaubt fahren, das passiert immer wieder“, erklärt ein Polizist der ermittelnden Inspektion in St. Veit an der Glan gegenüber der „Krone“. In diesem speziellen Fall dürfte der noch junge Lenker aber doch etwas mehr an seinem Moped herumgeschraubt haben. Denn allein wegen der laut Polizei „auffälligen Umbauten“ fiel das Fahrzeug Mittwochnachmittag einer Streife auf!