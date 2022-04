Bub (11) kracht mit Moped gegen Traktor und stirbt

Unfassbares Drama in der kleinen Ortschaft Oberhofen am Irrsee (Oberösterreich): Ein Elfjähriger übte mit seiner Mutter das Fahren mit dem Moped. In einem engen und unübersichtlichen Tunnel krachte er frontal gegen einen Traktor. Das Moped ging in Flammen auf. Der Bub erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.