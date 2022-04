Erste Rationierungen in steirischen Supermärkten

Bei Metro kommuniziert man die Lage offen: „Wir haben noch keine Lieferschwierigkeiten, aber es werden sicher welche kommen“, heißt es aus der Zentrale. Aber: „Um Engpässen und vor allem Spekulationskäufen vorzubeugen, haben wir erste Schritte gesetzt.“ Am Beispiel Sonnenblumenöl: „Wenn neue Kunden kommen, die auf einmal drei Paletten kaufen wollen, dann geht das nicht.“ Außerdem würden alle aufgefordert, Sonnenblumenöl in Zehn-Liter-Gebinden höchstens in drei Einheiten und von 20 Liter-Packungen maximal zwei zu kaufen. Die Gastro-Stammkunden seien davon ausgenommen. Die Experten gehen jedenfalls davon aus, dass es hier zu Engpässen kommen wird, da in der Ukraine am meisten Sonnenblumen in ganz Europa angebaut werden.