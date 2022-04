VP-Postenschacher bei Finanz lässt Fragen offen

Vor ein paar Tagen (8. April) kam die Antwort des aktuellen Finanzministers Magnus Brunner auf eine parlamentarische Anfrage der Neos, in der es vor allem um Entschädigungen an die unterlegenen BewerberInnen in solchen und anderen Fällen ging. Daraus geht hervor, dass das Finanzministerium in den wenigen Fällen, die überhaupt so weit kommen, prinzipiell keine Entschädigung auf Basis von Amtshaftung zahlt. Im konkreten Innviertler Fall deshalb, weil die Entscheidung, die zur Nichtberücksichtigung der unterlegenen Bewerberin geführt habe, „jedenfalls vertretbar“ gewesen sei.