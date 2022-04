Abstieg besiegelt - das planen die LASK-Amateure

Die schwarz-weißen Amas sollen als Plattform dienen, um OÖ-Talenten den Sprung in den Profifußball zu ermöglichen. „Uns geht es um einen einheitlichen Ausbildungsweg und eine LASK-DNA, die sich vom Jugendspieler bis zum Profi durchzieht“, so der künftige technische Direktor Ralf Muhr, der eigentlich erst ab Juli im Amt ist. Nicht nur, dass auch bisher niemand die LASK-Verantwortlichen an der Umsetzung der optimalen Durchgängigkeit des Nachwuchses zu den Profis gehindert hat, ist der Sprung aus der Regionalliga in die Bundesliga doch gewaltig groß.Ohne Partner in Bezirksliga In der Regionalliga können sich die LASK-Amas aber nur einreihen, falls sie eine Spielgemeinschaft mit einem Drittligisten eingehen. „Sowohl der LASK, als auch der Kooperationspartner müssen bis 1. Juni beim Verband ansuchen, es ist nur ein Formalakt. Ohne Partner müssen die LASK-Amateure in der Bezirksliga einsteigen“, so OÖFV-Sportdirektor Raphael Koch. Wie LASK-Boss Siegmund Gruber mitteilte, habe man aber bereits „positive Signale vom FC Juniors erhalten.“ Woran auch niemand ernsthaft gezweifelt hat.