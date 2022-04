Top-Star James Blunt: Bieder ist das neue Cool

Die Geschichte ist altbekannt. Bevor James Blunt 2004 zum globalen Herzensbrecher voller Balladen mutierte, war er sechs Jahre lang Captain in der britischen Armee und Ende der 90er während des Balkan-Kriegs im Kosovo stationiert. Er sieht die Gräuel des Krieges in der Ukraine aus anderen Augen, lässt in seiner 100-minütigen Show aber kein Sterbenswort darüber fallen. In seinen inklusiven, oft sehr nahe am Klischeeschmalz gebauten Songs geht es um die Tücken der Liebe und Zweisamkeit, um wacklige Beziehungen und geliebte Menschen, um Abschied, Trennung und das Wiederfinden zueinander. Blunt, der auf dem Cover seiner letzten November erschienenen Best-Of „The Stars Beneath My Feet“ im Soldatenoutfit posierte, will nicht noch mehr Leid in den ohnehin schon so schwierigen und ungewissen Alltag der Menschen bringen.