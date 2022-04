Erfolgslauf! Das hat Sturm ganz richtig gemacht

Und die Qualität steigt und steigt

Wozu Sturm außerdem imstande ist, wenn ein fitter Otar Kiteishvili am Platz steht, hat man deutlich gesehen. Er sorgt für die zündende Idee. Die Fans können mir glauben: Der wird noch besser! Warum? Weil Sturm-Trainer Christian Ilzer derzeit nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Das heißt, dass auch im Training die Qualität immer hochgehalten werden kann, was am Ende des Tages jeden einzelnen Spieler besser macht. Dazu der ständige Konkurrenzkampf, der in der Mannschaft jetzt an allen Ecken und Enden lodert. Das alles hebt die Qualität des gesamten Kaders. Was Sturm auch in der Transferzeit interessanter macht - dadurch wird es auch leichter, neue Qualitätsspieler nach Graz zu lotsen.