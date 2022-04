Deshalb ist Sturm momentan nicht zu bremsen

Der Lauf: Seit Beendigung der Europacup-Doppelbelastung ist Sturm wieder frisch, hat in den letzten zwölf Spielen nur in Salzburg (0:1) verloren. Und Liebenau wird wieder zur Festung: Seit sieben Pflichspielen (seit dem 0:3 gegen WAC am 31.10.) gab’s keine Heimniederlage mehr.