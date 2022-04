Wenn Bergrettungshunde zum Einsatz fliegen

Das alljährliche Hubschraubertraining fand kürzlich am SVÖ Hundeabrichteplatz in Spittal an Drau statt. Mit dabei waren auch mehrere Jungbergretter. Die vierbeinigen Bergrettungsmitglieder hatten anfangs die Gelegenheit, das Ein- und Aussteigen in den stehenden Hubschrauber zu trainieren, was besonders für die jungen Hunde bereits eine Herausforderung ist. Drauf folgte ein Gewöhnungsflug, bevor Bergretter und Hund gemeinsam am langen Tau zum Außenlandeplatz auf der Marhube geflogen wurden. Dafür gibt es für die Einsatzhunde einen speziellen Tragesack, der einen sicheren Transport am Windenseil garantiert.