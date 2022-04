Marcel Hirscher nimmt ersten Läufer unter Vertrag

Am Montag um Punkt 11.45 Uhr war es so weit: Mit dem Briten Charlie Raposo präsentierte Skihersteller „Van Deer“ seinen allerersten Läufer. Der 26-Jährige hat in seiner Karriere bislang 29 Weltcuprennen bestritten. In der abgelaufenen Saison schaffte es Raposo erstmals in die Punkteränge. Nach einem 17. Rang beim Flexenrace in Zürs am Arlberg im November, fuhr der Brite bei den Riesentorläufen von Kranjska Gora (Slo) im März auf die Plätze 27 und 16. Bei Weltmeisterschaften trat er bisher bei sechs Rennen an - ein 12. Platz mit dem britischen Team bei der WM in Cortina 2021 war das Topergebnis.